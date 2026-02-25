Головна Київ Новини
Обстеження Софії Київської та Лаври після атак РФ: результати перевірки місією ЮНЕСКО

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Міжнародні експерти оглянули Софійський собор та Ближні і Дальні печери Лаври
фото: Міністерство культури України

Місія прибула в Україну на виконання рішення Комітету всесвітньої спадщини 

У Києві завершила роботу спільна реактивна моніторингова місія Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Протягом 17-20 лютого 2026 року експерти обстежували стан головних святинь України – Софійського собору та Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє Главком із посиланням на Міністерство культури України.

Експерти зафіксували наслідки нещодавніх обстрілів, які завдали прямих збитків пам’яткам світового значення:

  • Софійський собор: у червні 2025 року вибухові хвилі пошкодили конструктивні та оздоблювальні елементи храму.
  • Києво-Печерська лавра: на початку 2026 року масована атака дронів та ракет пошкодила будівлі та приміщення Лаври, зокрема корпуси комплексу Дальніх печер. Вибухові хвилі пошкодили віконні та дверні конструкції, фасадні елементи.

«Це перший випадок пошкодження Лаври через прямий вплив вибуху з часів Другої світової війни», – підкреслили в профільному міністерстві. 

Місія прибула на виконання рішення Комітету всесвітньої спадщини 2025 року. Програма візиту включала:

  • Детальне обстеження пам’яток на території Софії Київської і Києво-Печерської лаври та їхніх буферних зон.
  • Огляд Ближніх і Дальніх печер Лаври.
  • Аналіз системи управління та регулювання забудови в історичному середовищі Києва.

Представники ЮНЕСКО позитивно оцінили роботу української сторони, проте наголосили на необхідності додаткового опрацювання та систематизації документації, що стосується чинної нормативно-правової бази, процедур управління об’єктом і регулювання діяльності в межах його території та буферної зони.  

У міністерстві зазначили, що Україна як член Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (2023–2027) уперше бере безпосередню участь у формуванні глобальних рішень щодо реалізації Конвенції 1972 року. Україна ініціювала міжнародну фіксацію повномасштабного вторгнення РФ як чинника прямої загрози об’єктам Світової спадщини та домоглася заклику до Росії утриматися від будь-яких дій, що можуть завдати шкоди українським пам’яткам, їхнім буферним зонам й історичному середовищу.

Нагадаємо, що 10 червня 2025 року Софіївський собор зазнав пошкоджень унаслідок обстрілу. Відповідно до рішення Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Міжнародна рада з охорони пам’яток та історичних місць (ICOMOS) має оцінити стан збереження об’єкта та фактори, що на нього впливають, для подальшого планування заходів з охорони пам’ятки.

Також внаслідок масованого обстрілу столиці у ніч проти 24 січня зазнали ушкоджень корпуси Національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Удар прийшовся на галерею, яка веде до входу Дальніх печер. Внаслідок цього пошкоджено кілька дверей і винесено декілька віконних рам.

