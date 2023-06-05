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«Слуги» вийшли самі на себе, – екснардеп про трагедію із укриттям у Києві

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Слуги» вийшли самі на себе, – екснардеп про трагедію із укриттям у Києві
За роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським
фото: glavcom.ua

Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ

Після атаки представників влади на мера Києва Віталія Кличка виявилось, що відповідальність за укриття несе Військова адміністрація, призначена президентом. Натомість, гроші на ремонт укриттів розкрадали переможці тендерів у змові з райадміністраціям, 9 з 10 яких у Києві очолюють представники «Слуги народу». Про це повідомив екнардеп Олександр Бригинець у своєму телеграм-каналі.

«Зелені раптом вийшли самі на себе. Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почала перевірку в тому числі і витрат грошей на упорядкування бомбосховищ. Все так гарно починалося з атаки на Кличка. Потім виявилося, що за роботу бомбосховищ відповідає Військова адміністрація призначена Зеленським», − пише Бригинець.

Натомість, за словами екснардепа, відповідальність за зловживання на ремонті укриттів лежить на переможцях тендерів та райдміністраціях, голів яких також призначає президент.

«Далі більше − виявилося що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовником − районними адміністраціями, які теж призначає Зеленський і 9 з 10 голів − слуги», − резюмує Бригинець.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодом на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

3 червня суд обрав запобіжний захід підозрюваним – трьом посадовцям та охоронцю.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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Теги: прокуратура гроші укриття партія Слуга народу

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