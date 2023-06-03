Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)

Віталій Кличко обіцяв, що групи контролю оперативно реагуватимуть на скарги і будуть виправляти ситуацію

Укриття, яке міський голова показав на відео, було у незадовільному стані

Мер Києва Віталій Кличко заїхав сьогодні без попередження оглянути деякі укриття, на які влада отримала скарги від киян. Про це він повідомив у Telegram.

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Укриття, яке міський голова показав на відео, було у незадовільному стані.

«Картину зафіксував, будемо працювати. Хочу звернути вашу увагу. В Києві цифровому ми створили механізм зворотнього звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію», – додав він.

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Кличко обіцяв, що групи контролю оперативно реагуватимуть і будуть виправляти ситуацію.

«Якщо голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу- на що отримали кошти, – буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так немало роботи в воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

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Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід керівнику поліклініки.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.