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Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кличко заїхав без попередження оглянути укриття, на які скаржились кияни (відео)
Віталій Кличко обіцяв, що групи контролю оперативно реагуватимуть на скарги і будуть виправляти ситуацію
фото: скрін із відео

Укриття, яке міський голова показав на відео, було у незадовільному стані

Мер Києва Віталій Кличко заїхав сьогодні без попередження оглянути деякі укриття, на які влада отримала скарги від киян. Про це він повідомив у Telegram.

Укриття, яке міський голова показав на відео, було у незадовільному стані.

«Картину зафіксував, будемо працювати. Хочу звернути вашу увагу. В Києві цифровому ми створили механізм зворотнього звʼязку. Будь ласка, долучайтеся. Ідіть перевіряйте, фотографуйте стан укриттів і чи доступні вони в вашому мікрорайоні, будинку чи в швидкій доступності від нього. І надсилайте інформацію», – додав він.

Кличко обіцяв, що групи контролю оперативно реагуватимуть і будуть виправляти ситуацію. 

«Якщо голови районів, які за це відповідальні, не можуть організувати належну роботу- на що отримали кошти, – буде їздити мер і будуть відволікатися інші міські служби, у яких і так немало роботи в воєнний час, в умовах обстрілів і ліквідації їх наслідків», – додав він.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинуло троє людей, серед яких 9-річна дитина. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.

Згодмо на місці події слідчі вилучили службову документацію, а також відшукали ключі, якими можна було відчинити укриття з обох сторін. Правоохоронці також зайшли до бомбосховища та переконались, що вхідні двері й справді були зачинені.

Сьогодні, 3 червня, суд обрав запобіжний захід керівнику поліклініки.

До слова, для киян стала доступною мапа укриттів, яку можна переглядати без інтернету.

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Теги: Київ укриття Віталій Кличко війна

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