На Тернопільщині чоловіки напали на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного

Інцидент стався поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади

На Тернопільщині двоє чоловіків напали на працівників територіального центру комплектування. Вони допомогли втекти військовозобов’язаному зі службового авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Інцидент відбувся поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району. Службове авто ТЦК підрізали невідомі на Mercedes-Benz G-Class, після чого вони допомогли втекти чоловіку, якого мали доставити до навчального центру.

Під час нападу співробітник ТЦК отримав травму ноги внаслідок наїзду автомобіля зловмисників. В межах проведення спеціальної поліцейської операції правоохоронці за допомогою камер відеоспостереження встановили маршрути руху нападників, які пересувалися на двох різних автомобілях.

Поліцейські затримали поблизу села Застіноче одного із нападників – 38-річного жителя міста Бучач. Згодом поблизу Чорткова затримали іншого фігуранта – 48-річного жителя Бучача.

Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років тюрми за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України.

