Смерть на дорогах: за добу у ДТП на Київщині загинуло четверо людей



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ДТП на трасі Київ-Чоп Фото: Нацполіція

У ДТП на трасі Київ-Чоп загинули троє людей

На Київщині за останню добу у результаті ДТП загинуло четверо людей. Одна зі смертельних аварій сталася сьогодні близько 5:50 на автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередніми даними, сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку.

В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, госпіталізовано.

На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики, рятувальники.

Наразі встановлюються всі обставини та причини смертельної ДТП, кількість потерпілих. Працівники поліції опитують свідків, учасників аварії.

Ще одна аварія, де загинула жінка-велосипедист, сталася у селі Кривошиїнці, що на Сквирщині. Водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, де скоїв наїзд на велосипедистку. 45-річна жінка від отриманих травм загинула на місці ДТП.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.