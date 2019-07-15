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    Смерть на дорогах: за добу у ДТП на Київщині загинуло четверо людей

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    ДТП на трасі Київ-Чоп - Смерть на дорогах: за добу у ДТП на Київщині загинуло четверо людей
    ДТП на трасі Київ-Чоп
    Фото: Нацполіція

    У ДТП на трасі Київ-Чоп загинули троє людей

    На Київщині за останню добу у результаті ДТП загинуло четверо людей. Одна зі смертельних аварій сталася сьогодні близько 5:50 на автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередніми даними, сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом «Львів-Київ», який рухався у попутному напрямку.

    В результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеню тяжкості, госпіталізовано.

    На місці ДТП працюють слідчо-оперативна група, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики, рятувальники.

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    Наразі встановлюються всі обставини та причини смертельної ДТП, кількість потерпілих. Працівники поліції опитують свідків, учасників аварії.

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    Смерть на дорогах: за добу у ДТП на Київщині загинуло четверо людей
    Смерть на дорогах: за добу у ДТП на Київщині загинуло четверо людей

    Ще одна аварія, де загинула жінка-велосипедист, сталася у селі Кривошиїнці, що на Сквирщині. Водій автомобіля Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу, де скоїв наїзд на велосипедистку. 45-річна жінка від отриманих травм загинула на місці ДТП.

    За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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