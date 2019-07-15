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    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)

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    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Після зіткнення з автомобілем маршрутка знесла відбійник

    У понеділок, 15 липня, під Києвом на 34-му кілометрі Житомирської траси сталася масштабна ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і Ford Mondeo. Автомобілі зіткнулися поблизу населеного пункту Гурівщина.

    Аварія трапилася близько 5:40. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією, Volkswagen віз людей зі Львова до Києва. В попутному напрямку їхав і Ford. З невідомих причин сталося зіткнення двох автомобілів. Також маршрутка знесла відбійник.

    18 постраждалих пасажирів мікроавтобуса госпіталізували в лікарню з різними травмами. Водій також був госпіталізований в лікарню. На жаль, водій і жінка-пасажир Ford загинули на місці.

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    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)
    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)
    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)
    На трасі під Києвом зіткнулися маршрутка й авто: дві жертви, 18 постраждалих (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На даний момент рух по Житомирській трасі ускладнено. Автомобілі пускають тільки по половині дороги. Ділянка, де сталася ДТП, в сторону Києва повністю перекрита. Утворився затор.

    На місці працюють екіпажі поліції, медики і рятувальники.

    Як повідомлялося, 14 липня в Києві кілька дорожньо-транспортних пригод паралізували рух автомобільного транспорту бульваром Дружби народів по обидва боки від однойменного метро

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