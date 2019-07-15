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    Смертельна ДТП під Києвом: кількість жертв аварії зросла

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    Загинули водій Ford і двоє пасажирів - Смертельна ДТП під Києвом: кількість жертв аварії зросла
    Загинули водій Ford і двоє пасажирів
    Фото: Інформатор

    Пасажир Ford помер в кареті «швидкої»

    Кількість жертв ДТП, що сталася у понеділок, 15 липня, на Житомирській трасі під Києвом поблизу села Гурівщина, зросла до трьох осіб: один з постраждалих помер у кареті «швидкої». Про це повідомляє Інформатор.

    Таким чином, у ДТП за участю маршрутки Volkswagen LT і легковика Ford Mondeo загинули троє людей, ще 17 госпіталізовані.

    Як повідомлялося, аварія трапилася близько 5:40.  

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    Попередньо, мікроавтобус маршруту Львів - Київ і легковик їхали по Житомирській трасі в сторону Києва. На 34 кілометрі дороги сталося зіткнення двох транспортних засобів.

    Водій і пасажирка Ford загинули на місці. В екстреному порядку всіх постраждалих госпіталізували в лікарню. Також в легковику їхав чоловік, його також забрали медики, але від отриманих травм він помер в кареті «швидкої».

    В середньому, всі постраждалі молодого віку, 25-30 років. Їх госпіталізували в найближчі лікарні Києво-Святошинського району. Водій Volkswagen також госпіталізуваний.

    Станом на 08:00 рух по Житомирській трасі в сторону Києва було обмежено. Ділянку траси, де сталася аварія, перекрито поліцією. Утворився затор.

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