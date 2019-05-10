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    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)

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    Легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припаркований MAN - Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припаркований MAN
    Фото: Інформатор

    В результаті зіткнення водій і пасажир ВАЗ отримали травми, несумісні з життям

    У п'ятницю, 10 травня, в Києві на Окружній дорозі біля ринку шпалерів сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля ВАЗ 2106 та вантажівки MAN. У салоні легковика перебували двоє військових. 

    Аварія трапилася близько 7:00. Про це повідомляє Інформатор.

    За словами поліцейських, водій автомобіля ВАЗ з пасажиром рухалися по Окружній дорозі в сторону Академмістечка. Біля ринку шпалер легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припарковану на крайній правій смузі вантажівку MAN.

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    За попередньою версією правоохоронців, водій ВАЗ заснув за кермом під час руху. Удар був такої сили, що обидва чоловіки, які перебували в салоні легкового автомобіля, отримали травми, несумісні з життям.

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    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    І водій, і пасажир ВАЗ були військовими. За попередньою інформацією, вони поверталися додому в місто Кам'янець-Подільський з навчань Об'єднаних сил.

    На місці події працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, «швидка» і представники Збройних сил України. Деталі й винуватця події встановить слідство.

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