Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)
-
Розсилка
В результаті зіткнення водій і пасажир ВАЗ отримали травми, несумісні з життям
У п'ятницю, 10 травня, в Києві на Окружній дорозі біля ринку шпалерів сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля ВАЗ 2106 та вантажівки MAN. У салоні легковика перебували двоє військових.
Аварія трапилася близько 7:00. Про це повідомляє Інформатор.
За словами поліцейських, водій автомобіля ВАЗ з пасажиром рухалися по Окружній дорозі в сторону Академмістечка. Біля ринку шпалер легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припарковану на крайній правій смузі вантажівку MAN.
За попередньою версією правоохоронців, водій ВАЗ заснув за кермом під час руху. Удар був такої сили, що обидва чоловіки, які перебували в салоні легкового автомобіля, отримали травми, несумісні з життям.
І водій, і пасажир ВАЗ були військовими. За попередньою інформацією, вони поверталися додому в місто Кам'янець-Подільський з навчань Об'єднаних сил.
На місці події працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, «швидка» і представники Збройних сил України. Деталі й винуватця події встановить слідство.