Смертельна ДТП в Києві: ВАЗ із військовими влетів у вантажівку (фото, відео)



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Легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припаркований MAN Фото: Інформатор

В результаті зіткнення водій і пасажир ВАЗ отримали травми, несумісні з життям

У п'ятницю, 10 травня, в Києві на Окружній дорозі біля ринку шпалерів сталася смертельна ДТП за участю легкового автомобіля ВАЗ 2106 та вантажівки MAN. У салоні легковика перебували двоє військових.

Аварія трапилася близько 7:00. Про це повідомляє Інформатор.

За словами поліцейських, водій автомобіля ВАЗ з пасажиром рухалися по Окружній дорозі в сторону Академмістечка. Біля ринку шпалер легковий автомобіль на повній швидкості врізався в припарковану на крайній правій смузі вантажівку MAN.

За попередньою версією правоохоронців, водій ВАЗ заснув за кермом під час руху. Удар був такої сили, що обидва чоловіки, які перебували в салоні легкового автомобіля, отримали травми, несумісні з життям.

І водій, і пасажир ВАЗ були військовими. За попередньою інформацією, вони поверталися додому в місто Кам'янець-Подільський з навчань Об'єднаних сил.

На місці події працювали екіпажі патрульної поліції, слідчо-оперативна група, «швидка» і представники Збройних сил України. Деталі й винуватця події встановить слідство.