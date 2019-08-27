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    Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик збив пішохода

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    ДТП сталася на пішохідному переході - Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик збив пішохода
    ДТП сталася на пішохідному переході
    Фото: Нацполіція

    Позашляховик здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по «зебрі»

    У понеділок, 26 серпня, ввечері поблизу с. Копилів Макарівського району Київської області сталася смертельна ДТП.

    Житель Києва за кермом позашляховика здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по «зебрі». Внаслідок аварії потерпілий, 35-річний мешканець с. Королівка, помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Вирішується питання щодо оголошення підозри водію. Також, до суду направлено клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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    Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик збив пішохода
    Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик збив пішохода

    Як повідомлялося,  26 серпня ввечері на Північному мосту в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes Vito і Suzuki SX4. Водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем. Після чого легковик перекинувся і вилетів на пішохідну зону.

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