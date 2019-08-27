Смертельна ДТП на Київщині: позашляховик збив пішохода



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ДТП сталася на пішохідному переході Фото: Нацполіція

Позашляховик здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по «зебрі»

У понеділок, 26 серпня, ввечері поблизу с. Копилів Макарівського району Київської області сталася смертельна ДТП.

Житель Києва за кермом позашляховика здійснив наїзд на пішохода, який переходив дорогу по «зебрі». Внаслідок аварії потерпілий, 35-річний мешканець с. Королівка, помер у лікарні. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Вирішується питання щодо оголошення підозри водію. Також, до суду направлено клопотання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Як повідомлялося, 26 серпня ввечері на Північному мосту в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes Vito і Suzuki SX4. Водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем. Після чого легковик перекинувся і вилетів на пішохідну зону.