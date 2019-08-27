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    Біля метро «Чернігівська» водій маршрутки влаштував масштабну ДТП (відео)

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    ДТП&nbsp;<span>біля станції метро &laquo;Чернігівська&raquo;</span><span></span> - Біля метро «Чернігівська» водій маршрутки влаштував масштабну ДТП (відео)
    ДТП біля станції метро «Чернігівська»
    Фото: скріншот відео

    Зіткнулися маршрутка і п’ять автомобілів

    Сьогодні, 27 серпня, на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» сталася серйозна ДТП за участю маршрутного автобуса і п’яти автомобілів.

    Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    Автобус маршруту №414 протаранив автомобіль, який рухався попереду нього, а далі «паровозом» зіткнулися п’ять машин.

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    «Свідки аварії кажуть, що навіть люди, які були у салоні, кричали, щоб зупинився, але було вже запізно», - йдеться у повідомленні «Києва оперативного».

    Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

    Як повідомлялося,  26 серпня ввечері на Північному мосту в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes Vito і Suzuki SX4. Водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем. Після чого легковик перекинувся і вилетів на пішохідну зону.

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