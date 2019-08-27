Біля метро «Чернігівська» водій маршрутки влаштував масштабну ДТП (відео)



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ДТП біля станції метро «Чернігівська» Фото: скріншот відео

Зіткнулися маршрутка і п’ять автомобілів

Сьогодні, 27 серпня, на шляхопроводі на перетині вул. Миропільської з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метрополітену біля станції «Чернігівська» сталася серйозна ДТП за участю маршрутного автобуса і п’яти автомобілів.

Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

Автобус маршруту №414 протаранив автомобіль, який рухався попереду нього, а далі «паровозом» зіткнулися п’ять машин.

«Свідки аварії кажуть, що навіть люди, які були у салоні, кричали, щоб зупинився, але було вже запізно», - йдеться у повідомленні «Києва оперативного».

Причини і винуватця ДТП встановлять правоохоронці.

Як повідомлялося, 26 серпня ввечері на Північному мосту в Києві сталася серйозна ДТП: зіткнулися автомобілі Mercedes Vito і Suzuki SX4. Водій Suzuki зачепив причіп Mercedes і втратив контроль над автомобілем. Після чого легковик перекинувся і вилетів на пішохідну зону.