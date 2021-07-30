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    Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)

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    ДТП сталася в напрямку Києва - Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)
    ДТП сталася в напрямку Києва
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Кількість постраждалих та їхній стан наразі невідомі

    У п’ятницю, 30 липня, близько 8 години ранку у селі Семиполки на трасі Київ–Чернігів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    У результаті ДТП є потерпілі. Проте патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.

    Через ДТП ускладнено рух у напрямку Києва. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.

    На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин ДТП.

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    Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)
    Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)
    Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)

    Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки Київщина транспорт
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    Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)