Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)
Кількість постраждалих та їхній стан наразі невідомі
У п’ятницю, 30 липня, близько 8 години ранку у селі Семиполки на трасі Київ–Чернігів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.
У результаті ДТП є потерпілі. Проте патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.
Через ДТП ускладнено рух у напрямку Києва. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.
На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин ДТП.
Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.