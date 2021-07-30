Під Києвом зіткнулися фура й пасажирський автобус, є постраждалі (фото)

Кількість постраждалих та їхній стан наразі невідомі

У п’ятницю, 30 липня, близько 8 години ранку у селі Семиполки на трасі Київ–Чернігів сталась дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та фури. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

У результаті ДТП є потерпілі. Проте патрульні не повідомляють про кількість постраждалих та їхній стан.

Через ДТП ускладнено рух у напрямку Києва. Об’їзд здійснюється крайньою лівою смугою дороги попутного напрямку.

На місці працює слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин ДТП.

Як повідомлялося, 30 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Києві вантажівка протаранила маршрутний автобус.