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    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)

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    Мопед потрапив під колеса вантажівки - Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)
    Мопед потрапив під колеса вантажівки
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Водій та пасажирка мопеда загинули на місці ДТП

    У п’ятницю, 9 липня, близько 4 години ранку на 44 км автодороги Київ-Ковель сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередніми даними, водій мопеда виїхав із другорядної дороги на головну, де потрапив під колеса вантажівки.

    Водій та пасажирка цього транспорту загинули на місці.

    Очевидці повідомляють, що у двоколісного не працювало ближнє світло фар.

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    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)
    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)

    Всі обставини ДТП встановлять слідчі.

    Патрульні займалися охороною місця ДТП та регулюванням руху.

    Як повідомлялося, 8 липня,у Святошинському районі Києва автомобіль Tesla протаранив маршрутний автобус.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки смерть Київщина мотоцикл
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    Смертельна ДТП на трасі під Києвом: вантажівка розчавила мопед (фото)