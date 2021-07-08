Популярний автомобіль Toyota вибухнув посеред вулиці (відео)
В Китаї посеред вулиці вибухнула Toyota Camry / Youtube
Один з найпопулярніших автомобілів Toyota в світі – седан Camry – вибухнув посеред вулиці
Toyota Camry, який є одним з найпопулярніших автомобілів марки в світі, раптово вибухнув під час руху по жвавій вулиці в Китаї. Як видно на ролику, перший вибух виявився не єдиним і, судячи з усього, не найпотужнішим.
Охоплений полум'ям седан через деякий час вибухнув ще раз, причому над ним навіть піднялася грибоподібна хмара з вогню і диму. Потім вже вигорілий остов автомобіля спалахнув востаннє.
За даними очевидців, водій Camry не постраждав. Він встиг вибігти з автомобіля відразу після першого вибуху.
На YouTube-каналі, де опублікували відео, стверджується, що машина працювала на природному газі. Ймовірно, газобалонне обладнання на Camry було встановлено власником, м’яко кажучи, не дуже вдало.
Ще одна ймовірна причина інциденту – Camry перевозила в багажнику балони з природним газом.
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