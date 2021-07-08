  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Популярний автомобіль Toyota вибухнув посеред вулиці (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Китаї посеред вулиці вибухнула Toyota Camry / Youtube - Популярний автомобіль Toyota вибухнув посеред вулиці (відео)

    В Китаї посеред вулиці вибухнула Toyota Camry / Youtube

    Один з найпопулярніших автомобілів Toyota в світі – седан Camry – вибухнув посеред вулиці

    Toyota Camry, який є одним з найпопулярніших автомобілів марки в світі, раптово вибухнув під час руху по жвавій вулиці в Китаї. Як видно на ролику, перший вибух виявився не єдиним і, судячи з усього, не найпотужнішим.

    Охоплений полум'ям седан через деякий час вибухнув ще раз, причому над ним навіть піднялася грибоподібна хмара з вогню і диму. Потім вже вигорілий остов автомобіля спалахнув востаннє.

    За даними очевидців, водій Camry не постраждав. Він встиг вибігти з автомобіля відразу після першого вибуху.

    На YouTube-каналі, де опублікували відео, стверджується, що машина працювала на природному газі. Ймовірно, газобалонне обладнання на Camry було встановлено власником, м’яко кажучи, не дуже вдало.

    Ще одна ймовірна причина інциденту – Camry перевозила в багажнику балони з природним газом.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Теги: ДТП Toyota Camry
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Популярний автомобіль Toyota вибухнув посеред вулиці (відео)