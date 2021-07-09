У Києві Tesla влетіла в маршрутку (відео)

Tesla на великій швидкості протаранила автобус

У четвер, 8 липня, у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля Tesla та маршрутного автобуса. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Аварія трапилась на виїзді з вул. Корсунської на вул. Генерала Наумова.

Спочатку пролунав скрип гуми коліс, а потім стався сильний удар у маршрутку.

У Tesla розбита передня частина, маршрутка отримала пошкодження збоку.

За попередніми даними, Tesla рухалась із великою швидкістю, враховуючи, що перед виїздом на вул. Генерала Наумова на вул. Корсунській розміщені два лежачих поліцейських і пішохідний перехід.

Як повідомлялося, нещодавно система автопілота електромобіля Tesla Model 3 не впоралась з простою ситуацією, і автомобіль вилетів з дороги і врізався в дерево. Відео інциденту з’явилося в в YouTube.