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    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)

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    <p>Після аварії автомобіль почав диміти, але його вчасно загасили очевидці</p> - У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)

    Після аварії автомобіль почав диміти, але його вчасно загасили очевидці

    Фото: Інформатор

    Під час ДТП постраждали пасажири автобуса

    У понеділок, 1 липня, у Дніпровському районі Києва сталася серйозна ДТП за участю громадського транспорту: на бульварі Перова, 48 автомобіль Hyundai на повному ходу врізався в автобус «Богдан», а після зіткнення почав горіти.

    В результаті аварії постраждало три людини. Про це повідомляє Інформатор.

    Як стало відомо, автобус №600 рухався в бік Троєщини по смузі громадського транспорту. Водій висадив пасажирів на зупинці і почав рух. У цей момент в нього в'їхав Hyundai.

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    Від удару постраждали дві жінки-пасажирки автобуса: вони впали і розбили скло. Також медики забрали в лікарню водія Hyundai. Після аварії його автомобіль почав диміти, але його вчасно загасили очевидці.

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    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    У Києві автомобіль на повному ходу влетів в автобус і загорівся (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції. Обставини події з'ясовуються, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

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