У Києві судитимуть чоловіка, який на мотоциклі збив дитину у дворі будинку (відео)



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Наїзд на дитину стався у дворі житлового будинку по вулиці Північній Фото: скріншот відео

Чоловік порушив ПДР і збив хлопчика на велосипеді

Київською місцевою прокуратурою №5 завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 39-річного чоловіка, який порушив правила дорожнього руху та вчинив наїзд на малолітнього хлопчика. ДТП сталася 2 червня 2019 року у дворі житлового будинку по вулиці Північній в Оболонському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Зловмисник, знаходячись за кермом мотоцикла марки Lifan та не маючи при собі дозвільних документів на вказаний транспортний засіб, порушив правила дорожнього руху та здійснив наїзд на малолітнього хлопчика, 2014 року народження, який знаходився у нерухомому положенні на дитячому велосипеді біля краю дороги у напрямку руху мотоцикла», - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП хлопчику спричинено середньої тяжкості тілесні ушкодження.

За наслідками досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, особою яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт відносно чоловіка скеровано до суду для розгляду по суті.