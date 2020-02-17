Смертельна ДТП під Києвом: поліцейського затримано (відео)



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В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми Фото: ДБР

Поліцейський за кермом Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Київській області після скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої загинув громадянин.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми.

Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, у березні 2019 року, на тому ж самому світлофорі сталася аналогічна ДТП за участю оперуповноваженого працівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть пішохода. За результатами досудового розслідування, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, у грудні 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.