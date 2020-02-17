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    Смертельна ДТП під Києвом: поліцейського затримано (відео)

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    В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми - Смертельна ДТП під Києвом: поліцейського затримано (відео)
    В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми
    Фото: ДБР

    Поліцейський за кермом Nissan скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора

    Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, затримали одного з керівників взводу полку поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції у Київській області після скоєння ним дорожньо-транспортної пригоди, у результаті якої загинув громадянин.

    Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    За попередньою інформацією, 16 лютого близько 19:00 у місті Бровари Київської області поліцейський, керуючи автомобілем Nissan, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на зелений сигнал світлофора. В результаті аварії один з пішоходів загинув на місці події, а інший отримав численні травми.

    Встановлено, що працівник поліції перебував у стані алкогольного сп’яніння.

    Правоохоронця затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

    Наразі затриманому готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання відносно нього запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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    Смертельна ДТП під Києвом: поліцейського затримано (відео)
    Смертельна ДТП під Києвом: поліцейського затримано (відео)

    Досудове розслідування здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

    У разі доведення вини, поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

    Нагадаємо, у березні 2019 року, на тому ж самому світлофорі сталася аналогічна ДТП за участю оперуповноваженого працівника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, який у стані алкогольного сп’яніння збив на смерть пішохода. За результатами досудового розслідування, слідчими територіального управління ДБР, розташованого у Києві, у грудні 2019 року до суду скеровано обвинувальний акт за  ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Національна поліція України ДТП смерть водій Київщина автомобіль розслідування Державне бюро розслідувань
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