На Миколаївщині перекинулася цистерна з олією (фото)

Фура-масловоз зазнала аварії і олія витекла на залізничне полотно

На трасі Н-11 Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв сталася масштабна ДТП

Уночі 5 січня на Миколаївщині (траса Н-11 Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв) сталася масштабна ДТП. Про це пише niknews.

Аварія сталася біля залізничного переїзду «Добровольський» у селі Новодмитріївка Баштанського району.

Водій DAF виїхав за межі проїжджої частини і машина завалилася на бік. У результаті з пошкодженої цистерни на залізничні колії потекла олія.

На щастя, інші транспортні засоби внаслідок події не постраждали, водій фури залишився живим, і правоохоронці з'ясовують у нього подробиці.

Рух залізничного та автотранспорту перекрили. Рятувальники почали змивати олію.

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