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    На Миколаївщині перекинулася цистерна з олією (фото)

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    Фура-масловоз зазнала аварії і олія витекла на залізничне полотно - На Миколаївщині перекинулася цистерна з олією (фото)
    Фура-масловоз зазнала аварії і олія витекла на залізничне полотно
    фото з відкритих джерел

    На трасі Н-11 Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв сталася масштабна ДТП

    Уночі 5 січня на Миколаївщині (траса Н-11 Дніпро–Кривий Ріг–Миколаїв) сталася масштабна ДТП. Про це пише niknews.

    Аварія сталася біля залізничного переїзду «Добровольський» у селі Новодмитріївка Баштанського району.

    Водій DAF виїхав за межі проїжджої частини і машина завалилася на бік. У результаті з пошкодженої цистерни на залізничні колії потекла олія.

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    На щастя, інші транспортні засоби внаслідок події не постраждали, водій фури залишився живим, і правоохоронці з'ясовують у нього подробиці.

    Рух залізничного та автотранспорту перекрили. Рятувальники почали змивати олію.

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    Теги: ДТП Миколаївщина водій аварія рятувальники
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    На Миколаївщині перекинулася цистерна з олією (фото)