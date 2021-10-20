Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)

ДТП сталася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури

У середу, 20 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Як стало відомо «Главкому», автопригода трапилася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури.

Пішохід перебігав дорогу в забороненому місці і потрапив під колеса автівки.

Подробиці ДТП з’ясовуються.

Як повідомлялося, днями у селищі Гостомель Бучанського району водій автомобіля Honda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 77-річного чоловіка та в'їхав у паркан його приватного будинку.

17 жовтня ввечері на автодорозі Київ–Чернігів відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КамАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди. У ДТП постраждали дві жінки та дитина. Поліція розшукала водія вантажівки. Під час освідування водія-втікача встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 2,1 проміле алкоголю.