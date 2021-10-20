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    Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)

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    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці - Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)
    Пішохід перебігав дорогу в недозволеному місці
    Фото надано «Главкому» свідками ДТП

    ДТП сталася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури

    У середу, 20 жовтня, на Повітрофлотському проспекті в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Як стало відомо «Главкому», автопригода трапилася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури.

    Пішохід перебігав дорогу в забороненому місці і потрапив під колеса автівки.

    Подробиці ДТП з’ясовуються.

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    Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)
    Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)

    Як повідомлялося, днями у селищі Гостомель Бучанського району водій автомобіля Honda, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на 77-річного чоловіка та в'їхав у паркан його приватного будинку.

    17 жовтня ввечері на автодорозі Київ–Чернігів відбулося зіткнення автомобілів Renault Master та КамАЗ, після чого водій вантажівки зник з місця пригоди. У ДТП постраждали дві жінки та дитина. Поліція розшукала водія вантажівки. Під час освідування водія-втікача встановлено, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У його крові виявлено 2,1 проміле алкоголю.

    Теги: ДТП Київ смерть автомобіль
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    Смертельна ДТП у Києві: автівка збила пішохода (фото)