Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)

24-річний водій загинув на місці аварії

У ніч на 1 жовтня на виїзді з вулиці Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

За попередніми даними, водій автомобіля Mini Cooper не впорався з керуванням на крутому повороті. Машина вдарилась об бордюр, від цього зіткнення автівку відкинуло в інший бік дороги, де вона злетіла у кювет. Кілька разів авто перекидалося, поки не зупинилося в лісосмузі.

24-річного водія затисло у салоні. Рятувальникам довелось вирізати хлопця з понівеченого авто.

Поліцейські намагалися реанімувати водія, але травми були несумісні з життям. Медики, які приїхали на місце ДТП лише констатували смерть.

Остаточні причини аварії з’ясує слідство.

Як повідомлялося, під Києвом водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes. У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.