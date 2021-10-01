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    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)

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    Автомобіль декілька разів перекинувся і зупинився в кюветі - Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)
    Автомобіль декілька разів перекинувся і зупинився в кюветі
    Фото: Магнолія-ТВ

    24-річний водій загинув на місці аварії

    У ніч на 1 жовтня на виїзді з вулиці Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ».

    За попередніми даними, водій автомобіля Mini Cooper не впорався з керуванням на крутому повороті. Машина вдарилась об бордюр, від цього зіткнення автівку відкинуло в інший бік дороги, де вона злетіла у кювет. Кілька разів авто перекидалося, поки не зупинилося в лісосмузі.

    24-річного водія затисло у салоні. Рятувальникам довелось вирізати хлопця з понівеченого авто.

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    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)
    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)

    Поліцейські намагалися реанімувати водія, але травми були несумісні з життям. Медики, які приїхали на місце ДТП лише констатували смерть.

    Остаточні причини аварії з’ясує слідство.

    Як повідомлялося, під Києвом водій автомобіля Toyota Corola, не врахувавши швидкості, допустив зіткнення зі сміттєвозом Mersedes. У результаті ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці, ще двоє пасажирів із травмами різного ступеня тяжкості доставлені до лікарні.

    Теги: ДТП Київ смерть водій автомобіль
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    Смертельна ДТП у Києві: елітне авто кілька разів перекинулось (фото, відео)