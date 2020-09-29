У Києві на дорогу впав стовп (відео)
Рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено
Сьогодні, 29 вересня, на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва на дорогу впав стовп.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Електроопора стояла на тротуарі біля території, де наразі відбувається будівництво багатоповерхового комплексу.
«Мабуть, не витримав (стовп. – Ред.) того безкінечного будівництва», - коментують у соцмережі падіння електроопори.
Стовп перегородив дорожню смугу, внаслідок чого рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено.
Нагадаємо, 4 серпня на вулиці Братиславській у Києві екскаватор в’їхав в опору освітлення. Внаслідок ДТП опора зламалась і впала на дорогу.
У зв’язку з цим на вул. Братиславській у напрямку вул. Гната Хоткевича було перекрито рух транспорту.