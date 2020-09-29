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    Новини

    У Києві на дорогу впав стовп (відео)

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    У Києві на дорогу впав стовп (відео)

    Рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено

    Сьогодні, 29 вересня, на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва на дорогу впав стовп.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Електроопора стояла на тротуарі біля території, де наразі відбувається будівництво багатоповерхового комплексу.

    «Мабуть, не витримав (стовп. – Ред.) того безкінечного будівництва», - коментують у соцмережі падіння електроопори.

    Стовп перегородив дорожню смугу, внаслідок чого рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено.

    Нагадаємо, 4 серпня на вулиці Братиславській у Києві екскаватор в’їхав в опору освітлення. Внаслідок ДТП опора зламалась і впала на дорогу

    У зв’язку з цим на вул. Братиславській у напрямку вул. Гната Хоткевича було перекрито рух транспорту.

    ДТП Київ дороги транспорт
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