У Києві на дорогу впав стовп (відео)



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Рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено

Сьогодні, 29 вересня, на вулиці Глибочицькій у Шевченківському районі Києва на дорогу впав стовп.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Електроопора стояла на тротуарі біля території, де наразі відбувається будівництво багатоповерхового комплексу.

«Мабуть, не витримав (стовп. – Ред.) того безкінечного будівництва», - коментують у соцмережі падіння електроопори.

Стовп перегородив дорожню смугу, внаслідок чого рух транспорту по Глибочицькій серйозно ускладнено.

Нагадаємо, 4 серпня на вулиці Братиславській у Києві екскаватор в’їхав в опору освітлення. Внаслідок ДТП опора зламалась і впала на дорогу.

У зв’язку з цим на вул. Братиславській у напрямку вул. Гната Хоткевича було перекрито рух транспорту.