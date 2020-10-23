Смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ з’їхав у кювет і перекинувся



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Загиблого водія з автомобіля діставали рятувальники Фото: ДСНС

Водій автомобіля загинув на місці аварії

У п’ятницю, 23 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Розважів – Іванків у Київській області. Повідомлення про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 08:05.

Автомобіль ВАЗ 2101 з’їхав у кювет і перекинувся, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці аварії.

Причина ДТП встановлюється.

Як повідомлялося, 21 жовтня ввечері сталася ДТП на трасі Київ – Іванків біля с. Рудня-Шпилівська. Відбулось ДТП за участю автомобіля Renault та лося.

Внаслідок ДТП отримав травми водій, 1984 року народження, і загинув пасажир, 1960 року народження, якого було зажато твариною.