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    Смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ з’їхав у кювет і перекинувся

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    Загиблого водія з автомобіля діставали рятувальники - Смертельне ДТП на Київщині: ВАЗ з’їхав у кювет і перекинувся
    Загиблого водія з автомобіля діставали рятувальники
    Фото: ДСНС

    Водій автомобіля загинув на місці аварії

    У п’ятницю, 23 жовтня, сталася дорожньо-транспортна пригода на трасі Розважів – Іванків у Київській області. Повідомлення про ДТП надійшла до оперативно-диспетчерської служби Іванківського району о 08:05.

    Автомобіль ВАЗ 2101 з’їхав у кювет і перекинувся, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Внаслідок ДТП водій автомобіля загинув на місці аварії.

    Причина ДТП встановлюється.

    Як повідомлялося, 21 жовтня ввечері сталася ДТП на трасі Київ – Іванків біля с. Рудня-Шпилівська. Відбулось ДТП за участю автомобіля Renault та лося.

    Внаслідок ДТП отримав травми водій, 1984 року народження, і загинув пасажир, 1960 року народження, якого було зажато твариною.

    ДТП ДСНС смерть водій Київщина автомобіль
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