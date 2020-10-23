На Київщині автомобіль збив трьох неповнолітніх дівчат
Дівчата переходили дорогу у невстановленому місці
Днями у селі Ківшовата Таращанського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з наїздом на пішоходів. Внаслідок ДТП постраждали три неповнолітні дівчини.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
15-річні дівчата переходили неосвітлену ділянку дороги у невстановленому місці, де на них здійснив наїзд водій автівки ВАЗ.
Всі неповнолітні отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.
За фактом ДТП з потерпілими поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомлялося, за 9 місяців цього року на території Київщини зафіксовано 401 дорожню автопригоду з наїздом на пішохода. 352 ДТП із них — з потерпілими.
20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.