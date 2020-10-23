На Київщині автомобіль збив трьох неповнолітніх дівчат



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ДТП сталося на неосвітленій ділянці дороги Фото ілюстративне

Дівчата переходили дорогу у невстановленому місці

Днями у селі Ківшовата Таращанського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з наїздом на пішоходів. Внаслідок ДТП постраждали три неповнолітні дівчини.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

15-річні дівчата переходили неосвітлену ділянку дороги у невстановленому місці, де на них здійснив наїзд водій автівки ВАЗ.

Всі неповнолітні отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.

За фактом ДТП з потерпілими поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомлялося, за 9 місяців цього року на території Київщини зафіксовано 401 дорожню автопригоду з наїздом на пішохода. 352 ДТП із них — з потерпілими.

20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.