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    На Київщині автомобіль збив трьох неповнолітніх дівчат

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    ДТП сталося на неосвітленій ділянці дороги - На Київщині автомобіль збив трьох неповнолітніх дівчат
    ДТП сталося на неосвітленій ділянці дороги
    Фото ілюстративне

    Дівчата переходили дорогу у невстановленому місці

    Днями у селі Ківшовата Таращанського району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода з наїздом на пішоходів. Внаслідок ДТП постраждали три неповнолітні дівчини.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    15-річні дівчата переходили неосвітлену ділянку дороги у невстановленому місці, де на них здійснив наїзд водій автівки ВАЗ.

    Всі неповнолітні отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу.

    За фактом ДТП з потерпілими поліція відкрила кримінальне провадження.

    Як повідомлялося, за 9 місяців цього року на території Київщини зафіксовано 401 дорожню автопригоду з наїздом на пішохода. 352 ДТП із них — з потерпілими.

    20 жовтня на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася ДТП за участю пішохода: чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai.

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