  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Смертельне ДТП на Майдані: оприлюднено відео проходження алкотесту водієм

    • Розсилка
    Водій&nbsp;Land&nbsp;Rover пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння - Смертельне ДТП на Майдані: оприлюднено відео проходження алкотесту водієм
    Водій Land Rover пройшов перевірку на стан алкогольного сп'яніння
    Фото: скріншот відео

    Водій стверджує, що він після операції і перебуває під дією медпрепаратів

    У соцмережі з‘явилось відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, сьогодні, 30 жовтня, спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду і збив на смерть двох людей.

    Відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Зафіксовано, як поліцейський у присутності десятків свідків проводить алкотест, і Драгер показав 0 проміле.

    Водій стверджує, що він після операції і перебуває під дією медичних препаратів.

    Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

    Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП

    Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП. 

    Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

    Рух вулицею Хрещатик перекритий через аварію.

    Встановлюються усі обставини ДТП.

    Національна поліція України ДТП Київ смерть водій автомобіль алкогольне сп'яніння Хрещатик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies