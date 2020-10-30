Смертельне ДТП на Майдані: оприлюднено відео проходження алкотесту водієм

Водій стверджує, що він після операції і перебуває під дією медпрепаратів

У соцмережі з‘явилось відео проходження тесту на стан алкогольного сп’яніння водія Land Rover, сьогодні, 30 жовтня, спричинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду і збив на смерть двох людей.

Відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Зафіксовано, як поліцейський у присутності десятків свідків проводить алкотест, і Драгер показав 0 проміле.

Водій стверджує, що він після операції і перебуває під дією медичних препаратів.

Нагадаємо, 30 жовтня близько 16 години сталося масштабне ДТП на Майдані Незалежності. Свідки стверджують, що винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Згодом поліція повідомила про двох загиблих внаслідок ДТП.

Патрульна поліція оприлюднила відео моменту жахливого ДТП.

Попередньо, водій авто Land Rover наїхав на обмежувальні конуси на перехресті Алеї Героїв Небесної сотні та вулиці Хрещатик, після чого некеровано виїхав на Майдан Незалежності й в'їхав у натовп людей, а потім виїхав на проїжджу частину, де протаранив щонайменше 4 авто, і зупинився.

Рух вулицею Хрещатик перекритий через аварію.

Встановлюються усі обставини ДТП.