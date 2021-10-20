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    Смертельний наїзд на пішохода в Києві: поліція повідомила деталі ДТП (фото)

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    ДТП сталася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури - Смертельний наїзд на пішохода в Києві: поліція повідомила деталі ДТП (фото)

    ДТП сталася поблизу Київського національного університету будівництва та архітектури

    Фото надано «Главкому» свідками ДТП

    У результаті ДТП загинула 78-річна жінка

    Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смертельної автопригоди, що сталася 20 жовтня вранці на Повітрофлотському проспекті в Солом’янському районі столиці. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці з’ясували, що водій автомобіля «Хюндай» скоїв наїзд на попутний автомобіль «Шкода», який зупинився на червоний сигнал світлофора. Внаслідок удару автомобіль «Шкода» опинився на пішохідному переході та скоїв наїзд на 78-річну жінку. Від отриманих травм жінка померла на місці.

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    Смертельний наїзд на пішохода в Києві: поліція повідомила деталі ДТП (фото)
    Смертельний наїзд на пішохода в Києві: поліція повідомила деталі ДТП (фото)

    Поліцейські з’ясували, що за кермом «Хюндай» перебував іноземець, 1996 року народження. Правоохоронці перевірили стан водія на вміст алкоголю в крові – драгер показав, що чоловік був тверезий. Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Раніше «Главком» повідомляв про смертельну ДТП на Повітрофлотському проспекті в Києві.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ кримінал водій автомобіль
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    Смертельний наїзд на пішохода в Києві: поліція повідомила деталі ДТП (фото)