  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Колишній в’язень Кремля Євген Панов балотується на посаду міського голови Енергодара

    • Розсилка
    Колишній в&rsquo;язень Кремля Євген Панов - Колишній в’язень Кремля Євген Панов балотується на посаду міського голови Енергодара
    Колишній в’язень Кремля Євген Панов

    Панов один із засновників ГО «Енергодарське об’єднання – захисники України»

    Кандидатом на пост міського голови Енергодара від партії «Європейська Солідарність» став колишній в’язень Кремля Євген Панов. Таке рішення ухвалила конференція Запорізької територіальної організації партії.

    Євген Панов – ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних Силах України у найгарячіші роки російсько-української війни на Донбасі, політичний в’язнень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодара, один із засновників ГО «Енергодарське об’єднання – захисники України».

    «Вперше в місті Енергодар з’явилась політична сила, що об’єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом – не тільки географічно, але і ментально. Ключові тези нашої команди – це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей та економіка для людей. Моя команда простих людей, але важливих професій – це юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці, які готові боротися за довіру людей і відстоювати їх інтереси у всіх сферах. Енергодарська команда не має відношення до жодних бізнесово-політичних груп, та в наших списках не буде жодного «колишнього» депутата. 

    Я хочу, щоб Енергодар став зручним містом для кожного енергодарця, незалежно від віку та соціального статусу. Я вмію слухати і радитись. Готовий сприймати критику, зауваження і пропозиції. Зауважу, що маю нульову терпимість до проявів несправедливості та корупції, тому, головний та першочерговий захід – знищення корупції. Я гарантую, що зроблю процес розподілу бюджету відкритим для кожного. Так формується влада людей і довіра людей до влади. І для цього необхідно виконувати всього два правила – говорити тільки правду. І робити тільки те, що сказав, і тоді нічого не треба вигадувати», – переконаний Євген Панов.

    Читайте також:
    Порошенко жорстко розкритикував владу за скорочення витрат на армію
    АТО Європейська солідарність вибори ветеран партії військові Євген Панов Енергодар
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies