Колишній в’язень Кремля Євген Панов балотується на посаду міського голови Енергодара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній в’язень Кремля Євген Панов

Панов один із засновників ГО «Енергодарське об’єднання – захисники України»

Кандидатом на пост міського голови Енергодара від партії «Європейська Солідарність» став колишній в’язень Кремля Євген Панов. Таке рішення ухвалила конференція Запорізької територіальної організації партії.

Євген Панов – ветеран АТО, пішов добровольцем на фронт, воював у Збройних Силах України у найгарячіші роки російсько-української війни на Донбасі, політичний в’язнень путінського режиму, член виконавчого комітету Енергодара, один із засновників ГО «Енергодарське об’єднання – захисники України».

«Вперше в місті Енергодар з’явилась політична сила, що об’єднала людей, які хочуть бачити Енергодар європейським містом – не тільки географічно, але і ментально. Ключові тези нашої команди – це турбота про людей, безпека для людей, комфорт для людей та економіка для людей. Моя команда простих людей, але важливих професій – це юристи, економісти, медики, педагоги, психологи, енергетики, військові, волонтери, підприємці, які готові боротися за довіру людей і відстоювати їх інтереси у всіх сферах. Енергодарська команда не має відношення до жодних бізнесово-політичних груп, та в наших списках не буде жодного «колишнього» депутата.

Я хочу, щоб Енергодар став зручним містом для кожного енергодарця, незалежно від віку та соціального статусу. Я вмію слухати і радитись. Готовий сприймати критику, зауваження і пропозиції. Зауважу, що маю нульову терпимість до проявів несправедливості та корупції, тому, головний та першочерговий захід – знищення корупції. Я гарантую, що зроблю процес розподілу бюджету відкритим для кожного. Так формується влада людей і довіра людей до влади. І для цього необхідно виконувати всього два правила – говорити тільки правду. І робити тільки те, що сказав, і тоді нічого не треба вигадувати», – переконаний Євген Панов.

Читайте також: