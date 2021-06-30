Екологи оштрафували комунальників, що качали воду з бювету

Суд оштрафував підприємство на третину мільйона гривень

Комунальне підприємство «Бородянкатепловодопостачання» завдало збитків державі на понад 364 тис. грн. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

Підприємство самовільно здійснювало забір води із артезіанських свердловин без дозволу на спеціальне водокористування у період з 31 грудня 2017 року по 15 червня 2018 року. Це було виявлено у ході планової перевірки інспекторами Державної екологічної інспекції столичного округу.

Інспекція зазначає, що дані дії є прямим порушенням п. 9 ч. 1 ст. 44, ст. 111 Водного кодексу України та п. «е» ст. 41 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».

Позов Державної екологічної інспекції столичного округу до Комунального підприємства Київської обласної ради «Бородянкатеплопостачання» задоволено Господарським судом Київської області у повному обсязі на суму 364,763 тис. грн.

Підприємство має відшкодувати повну суму збитків, заподіяну навколишньому природному середовищу, та судові витрати.

Нагадаємо, раніше Державна екологічна інспекція столичного округу здійснила позапланову перевірку комунального підприємства «Броваритепловодоенергія» Під час проведення позапланового заходу державного нагляду було встановлено, що підприємство «Броваритепловодоенергія» забруднило недостатньо очищеними зворотними водами земельну ділянку сільськогосподарського призначення, яка межує з очисними спорудами в с. Квітне