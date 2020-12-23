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    Розчищення Київщини від снігу: на дороги вийшли понад 130 одиниць спецтехніки

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    На дорогах Київської області працює снігоприбиральна техніка - Розчищення Київщини від снігу: на дороги вийшли понад 130 одиниць спецтехніки
    На дорогах Київської області працює снігоприбиральна техніка
    Фото з відкритих джерел

    Очільник області закликав жителів Київщини утриматись від поїздок на власних авто

    На Київщині для очищення доріг державного та місцевого значення від снігу задіяно понад 130 одиниць спецтехніки. Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    «Ми докладаємо всіх зусиль, щоб дороги як державного, так і місцевого значення були відкритими для проїзду, незважаючи на снігопад. Для цього зранку задіяли понад 130 одиниць спецтехніки. Ще 80 сніговбиральних машин готові до роботи на випадок різкого погіршення ситуації», – зазначив він.

    Як звітують дорожники, станом на 12 годину на дороги висипали тисячу тонн піщано-сольової суміші. Обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами продовжується.

    У зв’язку з погіршенням погодних умов Володін закликав жителів Київщини утриматись від поїздок на власних авто.

    Нагадаємо, у більшості областей України у середу, 23 грудня, синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

    Близько 10 години у Києві  розпочався сильний снігопад.

    Станом на 12 годину дороги столиці скували серйозні затори.

    Із початком снігопаду в Києві на дорогах і тротуарах працює 371 одиниця спецтехніки. Також працює 71 бригада з ручного прибирання (480 працівників).

    Теги: дороги Київщина снігопад негода
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