Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київського метро



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Метро змінить режим роботи через футбольний матч на НСК «Олімпійський»

У вівторок, 3 березня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій», - зазначили у метрополітені.

Адміністрація метрополітену перепрошує пасажирів за можливі тимчасові незручності.

Початок футбольного матчу о 19:30.

Як повідомлялося, на станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.