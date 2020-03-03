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    Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київського метро

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    Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київського метро

    Метро змінить режим роботи через футбольний матч на НСК «Олімпійський»

    У вівторок, 3 березня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Колос» (Ковалівка), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій», - зазначили у метрополітені.

    Адміністрація метрополітену перепрошує пасажирів за можливі тимчасові незручності.

    Початок футбольного матчу о 19:30.

    Як повідомлялося, на станціях київського метрополітену з’явились інформаційні плакати про поширення коронавірусної інфекції Covid-19.

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