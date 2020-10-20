Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київської підземки
Через футбол столичне метро змінить режим роботи
Сьогодні, 20 жовтня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.
Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».
Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій:
- «Палац спорту»,
- «Олімпійська»,
- «Площа Льва Толстого».
«Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!» - зазначили в метрополітені.
Як відомо, сьогодні відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Ювентус» (Італія). Початок гри о 19:55.