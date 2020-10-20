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    Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київської підземки

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    Станцію метро &laquo;Олімпійська&raquo; можуть закрити перед початком футбольного матчу - Сьогодні буде обмежено вхід на три станції київської підземки
    Станцію метро «Олімпійська» можуть закрити перед початком футбольного матчу

    Через футбол столичне метро змінить режим роботи

    Сьогодні, 20 жовтня, у зв’язку з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська». Після її закінчення, з метою забезпечення належного перевезення пасажирів, можливе обмеження на вхід станцій:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    «Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій. Перепрошуємо за можливі тимчасові незручності!» - зазначили в метрополітені.

    Як відомо, сьогодні відбудеться матч між командами «Динамо» (Київ) та «Ювентус» (Італія). Початок гри о 19:55.

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