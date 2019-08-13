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    Сьогодні футбольний матч внесе зміни у роботу київської підземки

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    Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції &laquo;Олімпійська&raquo; - Сьогодні футбольний матч внесе зміни у роботу київської підземки
    Можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська»

    Можливе обмеження на вхід на три станції метро

    Сьогодні, 13 серпня, у зв’язку із проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) та «Брюгге» (Бельгія) можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції «Олімпійська» перед початком футбольного матчу та станцій «Олімпійська», «Палац спорту» і «Площа Льва Толстого» після його закінчення.

    У метрополітені зазначили, що механізм застосовується з міркувань безпеки.

    Початок матчу «Динамо» та «Брюгге» - о 20:30.

    Нагадаємо, 10 серпня у зв'язку з проведенням на стадіоні НСК «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» і «Шахтар» також обмежували роботу трьох станціях метрополітену.

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