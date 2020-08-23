Сьогодні перекриють рух у центрі столиці. Як курсуватиме транспорт (схема)



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Під час святкування 29-ї річниці Незалежності України в центральній частині міста тимчасово закриватимуть рух транспорту

На вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка

Під час святкування 29-ї річниці Незалежності України в центральній частині міста тимчасово закриватимуть рух транспорту. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Так, з 16: 00 23 серпня і до закінчення святкування 24 серпня в місцях проведення заходів і на прилеглих вулицях буде заборонено рух транспортних засобів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, рух обмежуватимуть на таких вулицях:

вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

вулиця А. Тарасової;

вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

вулиця Десятинна.

Зазначається, що на вулицях чергуватимуть евакуатори та спецтехніка.

Крім цього, зміниться і рух громадського транспорту.

Зокрема, автобуси маршрутів рухатимуться:

№ 24 – від Національного музею історії України у II Світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;

№ 62 – від Ботанічного саду до стадіону «Динамо» ім. Лобановського





№ 114 – на ділянках від вул. Милославської до Поштової площі та від залізничного вокзалу «Центральний» ДО б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича)

№ 118 -від ст.м «Чернігівська» до вул. Басейної за діючим маршрутом, Далі-вул. Еспланадна-вул. Саксаганського-просп. далі за діючим маршрутом, у зворотному напрямку від ст. м «Політехнічний інститут» до б – ру Тараса Шевченка за діючим маршрутом, Далі – вул. Симона Петлюри – Вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна-б-р Лесі Українки, далі за діючим маршрутом

№№ 5, 7, 8, 17 – відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. космонавтів до вул. Леонтовича

№ 6 – від Мінського масиву до ст. м « Лук’янівська»

№№ 16, 18 – відповідно від вул. Академіка Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Маршрутні таксі їздитимуть:

№ 189 – від вул. Ірпінська-просп. Академіка Палладіна-просп. Перемоги-б-р Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 231 – від вул. Кадетський Гай до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 429 – вул. Тулузи до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 433 – від вул. Жолудєва до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича);

№ 575 – від вул. Сирецької до б-ру Тараса Шевченка (а саме до вул. Леонтовича).