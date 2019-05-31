Сьогодні у Києві пройдуть масові ярмарки: де дешевше купити продукти (адреси)



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Ярмарки відбудуться у восьми районах столиці

У п’ятницю, 31 травня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Так, сьогодні ярмарки проходять:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»); перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;

у Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Полкова, 72;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;

у Солом’янському районі – вул. Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);

у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу).

Як повідомлялося, продуктові ярмарки триватимуть у Києві до кінця тижня.

Нагадаємо, для підвищення іміджу України, популяризації українських товарів і дозвілля киян та гостей міста 1-2 червня, 13-14 липня, 5-6 жовтня на Контрактовій площі триватиме фестиваль «Made in Ukraine».

1-2 червня на Подолі 300 національних виробників представлять свої товари: жіночий та чоловічий одяг, взуття, аксесуари та прикраси, повний спектр дитячих товарів, величезну кількість гастрономічних смаколиків, товари для дому та побуту, а також натуральну косметику.