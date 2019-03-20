Сьогодні у семи районах Києва пройдуть ярмарки (адреси)



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Киянам пропонують недорогі і свіжі продукти

У середу, 20 березня, у Києві відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки за всіма групами товарів. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Сьогодні ярмарки пройдуть:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20; вул. Петра Вершигори, 1;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Тверської та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8;

у Шевченківському районі – Лук’янівська площа, 1-А.

Як повідомлялося, ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

До слова, в Україні завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжують дешевшати фрукти. А через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.

Також нагадаємо, що наприкінці лютого в Україні почала дешевшати цибуля.

До слова, Україна в лютому побила рекорд із експорту горіхів та яблук. Повідомляється, що експорт виріс на 10% у відношенні до січня 2019 року і на третину перевищив показники лютого 2018 року. За два місяці поточного року Україна вже заробила на експорті фруктів, ягід і горіхів 47,4 млн дол. — на 22% більше, ніж роком раніше.