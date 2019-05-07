Сьогодні в годину пік скасували відразу шість рейсів міської електрички



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Київпастранс повідомив, що рейси скасовано «з технічних причин»

Сьогодні, 7 травня, у ранкову годину пік було скасовано шість рейсів міської електрички. Про це повідомила прес-служба комунального підприємства «Київпастранс».

Як сказано у повідомленні, рейси скасовано «з технічних причин».

«У ранковий час з технічних причин скасовані наступні рейси міської електрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7503, 7421», - йдеться в повідомленні.

«Перепрошуємо за незручності, безпека пасажирів у пріоритеті», - додали у «Київпастрансі».

Слід зазначити, що останнім часом майже не щодня скасовують рейси міської електрички.

Нагадаємо, 26 березня вранці було скасовано чотири рейси міської електрички.

Як повідомлялося, із 31 березня 2019 року було змінено розклад руху міських електропоїздів. Зміни в розкладі пов’язані із переходом на літній час.