Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва (адреси)
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На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція
Сьогодні, 1 серпня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Сьогодні ярмарки відбуваються:
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
- у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
- у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця тижня.