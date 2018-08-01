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    Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва (адреси)

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    Сьогодні ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва (адреси)

    На ярмарках представлена сільськогосподарська продукція

    Сьогодні, 1 серпня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Сьогодні ярмарки відбуваються:

    • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської); вул. Деміївська, 45-47;
    • у Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
    • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;
    • у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.

    Як повідомлялося, ярмарки триватимуть до кінця тижня.

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