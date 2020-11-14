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    Кримінал

    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів

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    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів
    Фото Національної поліції України

    Зловмисники переховувались на базі відпочинку Рівненській області

    Поліція затримала двох авторитетів, один до смерті закатував чоловіка у Запорізькій області, інший – влаштував розбійний напад на Рівненщині.

    Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

    Зазначається, що на початку жовтня до поліції Запорізької області звернулася жінка та повідомила, що невідомий вдерся до квартири, та, погрожуючи зброєю, змусив її чоловіка піти з ним. Після того додому чоловік більше не повернувся.

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    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів
    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів
    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів
    На Рівненщині поліція затримала двох кримінальних авторитетів
    Фото Національної поліції України

    Невдовзі поліція встановила організатора та учасника викрадення. Організатор, 55-річний кримінальний «авторитет», хотів отримати кошти від 40-річного чоловіка. У цьому йому допомагав 30-річний мешканець Запоріжжя, який і вдерся до квартири. 

    Відомо, що зловмисники катували чоловіка на березі річки. Від отриманих травм останній помер. Його тіло вивезли в лісопосадку, де ретельно заховали. 

    Наразі затриманому співучаснику повідомлено про підозру у викраденні людини та порушенні недоторканності житла. Організатора оголошено в розшук заочно. 

    Ще один затриманий, 26-річний «авторитет» з Рівненщини, перебував у розшуку за розбійний напад. Він разом із спільниками напав на місцевих мешканців, відібрав гроші та особисті речі. 

    Затримані чоловіки переховувались на базі відпочинку Рівненській області. 

    Теги: кримінал напад викрадення поліція розшук
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