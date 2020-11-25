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    На Київщині судитимуть викрадачів елітних автомобілів

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    Злочинці викрадали автівки на території Київської області - На Київщині судитимуть викрадачів елітних автомобілів
    Злочинці викрадали автівки на території Київської області
    Фото ілюстративне

    Перед судом постануть четверо учасників злочинного угруповання

    Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно членів злочинної організації за фактами заволодіння транспортними засобами.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Слідством встановлено, що упродовж минулого року «мисливці за автомобілями» викрадали автівки на території столичного регіону з метою подальшого перепродажу. У пріоритеті викрадачів були дорогі авто: BMW, Honda, Jaguar, Lexus.

    Вказана злочинна організація, яку очолював раніше судимий за аналогічні злочини місцевий мешканець, мала стійку ієрархічну структуру та характеризувалась чітким розподілом ролей.

    Усього на совісті автовикрадачів 7 незаконних заволодінь елітними автомобілями.

    Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт відносно чотирьох фігурантів скеровано до суду для розгляду по суті.

    Нагадаємо, на початку року правоохоронці викрили групу людей, які організували в Україні продаж елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Шахрайство завдало збитків на понад 4 мільйони євро. 

    Також нещодавно столичні правоохоронці затримали молодика, який викрадав речі із автомобілів елітних марок.

    Теги: прокуратура суд кримінал Київщина викрадення автомобіль
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