  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Спекотний протест під Радою: поліція затримала двох осіб (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Правоохоронці затримали протестувальників, які провокували штовханину&nbsp; - Спекотний протест під Радою: поліція затримала двох осіб (відео)
    Правоохоронці затримали протестувальників, які провокували штовханину 
    фото: скріншот із відео

    Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок у центрі Києва

    Акція протесту ФОПів біля Верховної Ради України завершилася. За порушення правопорядку до відділу поліції доставлено двох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Із затриманими спілкуються слідчі та згодом їх діям буде надано правову оцінку.

    За даними поліції, під час заходу деякі учасники акції провокували штовханину з правоохоронцями, нецензурно висловлювались, блокували рух авто.

    Окрім того, учасники кидали піротехнічні засоби, внаслідок чого постраждала жінка-учасниця акції.

    Також пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції.

    Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

    Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагали скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

    Під Радою сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями. Під час протидії правоохоронці винесли одного з найактивніших протестувальників за руки і ноги.

    Читайте також: Відтермінування касових апаратів не буде: Рада провалила голосування
    Теги: Національна поліція України Верховна Рада Київ бізнес бійка протести у Києві
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Спекотний протест під Радою: поліція затримала двох осіб (відео)