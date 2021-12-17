Спекотний протест під Радою: поліція затримала двох осіб (відео)

Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок у центрі Києва

Акція протесту ФОПів біля Верховної Ради України завершилася. За порушення правопорядку до відділу поліції доставлено двох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Із затриманими спілкуються слідчі та згодом їх діям буде надано правову оцінку.

За даними поліції, під час заходу деякі учасники акції провокували штовханину з правоохоронцями, нецензурно висловлювались, блокували рух авто.

Окрім того, учасники кидали піротехнічні засоби, внаслідок чого постраждала жінка-учасниця акції.

Також пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції.

Поліцейські продовжують забезпечувати правопорядок на вулицях Києва.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагали скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Під Радою сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями. Під час протидії правоохоронці винесли одного з найактивніших протестувальників за руки і ноги.