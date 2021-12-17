Під Радою підприємці просять «відстрочку страти» (фото)

ФОПи вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу

В п'ятницю, 17 грудня, під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

На плакатах протестувальників написано «6376 – голосуй за!». Підприємці закликають депутатів проголосували за законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України.

Як повідомляє PavlovskyNews, одна з підприємниць заявила: «Як ми принижуємося перед цими гнидами. Ми просимо відстрочку нашої страти. Ми відповідаємо своїм житлом. Я, моя маленька дитина і 86-річна бабуся опиняться на вулиці, якщо до мене прийдуть ці мерзоти і штрафуватимуть».

Будівлі Ради охороняють поліцейські та нацгвардійці.

Нагадаємо, 14 грудня біля будівлі Верховної Ради України відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять підприємці, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.

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