Біля Ради гримлять вибухи. Є перші потерпілі

Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка-учасниця акції

У зв’язку з акцією протесту біля Верховної Ради України працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За даними правоохоронців, під час заходу окремі його учасники почали блокувати підходити до Верховної Ради й кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка-учасниця акції. Зараз лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу на місці.

Поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингувальників дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

«Наголошуємо, поліцейські негайно реагуватимуть на будь-які правопорушення та притягуватимуть винних до відповідальності. Відтак, звертаємося до організаторів та учасників акції не вдаватися до провокацій, не порушувати громадський порядок та проводити заплановані заходи у відповідності до вимог чинного законодавства», – йдеться в повідомленні поліції.

Як повідомлялося, біля будівлі парламенту сталися сутички між учасниками акції протесту ФОПів і правоохоронцями. Під час протидії правоохоронці винесли одного з найактивніших протестувальників за руки і ноги.

Нагадаємо, 17 грудня під будівлею Верховної Ради України знову зібралися підприємці. ФОПи з усієї України вимагають скасувати обов'язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

14 грудня біля будівлі Верховної Ради України теж відбувалася акція протесту підприємців. Вони вимагали скасувати обов’язкове введення касових апаратів для малого бізнесу.

Раніше Верховна Рада у першому читанні та в цілому підтримала ініційований президентом Зеленським законопроєкт №4439-д щодо відтермінування обов’язкового застосування касових апаратів фізичними особами-підприємцями. Проєктом закону пропонується відтермінування до 1 січня 2022 року обов'язкового застосування касових апаратів.

На початку листопада у парламенті вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає відтермінування на один рік застосування касових апаратів для спрощеної системи оподаткування для малого та середнього бізнесу.

Протягом усього розгляду питання у парламенті до стін Верховної Ради виходять підприємці, вимагаючи ухвалити законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів. Аналогічні акції відбувалися в інших містах країни.

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