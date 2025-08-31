У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону

У німецькому місті Фрідланд, що в Нижній Саксонії, триває розслідування загибелі 16-річної дівчини з України. За даними слідства, трагедія сталася 11 серпня, коли дівчину штовхнули під вантажний потяг, що мчав зі швидкістю близько 100 км/год. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Stern.

За даними прокуратури Геттінгена, підозрюваним є 31-річний громадянин Іраку. Одразу після інциденту він сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик через порушення громадського порядку. Чоловік привів їх до тіла підлітка й заявив, що випадково знайшов його на платформі. Тоді у поліції не виникло серйозних підозр, а тест показав 1,35 проміле алкоголю в його крові.

Проте вже наступного дня ситуація змінилася: агресивна поведінка затриманого у приймальнику призвела до його переведення у психіатричну клініку. Паралельно експерти виявили на плечі загиблої сліди сильного стискання, які належали підозрюваному. Це стало підставою для ордера на арешт за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Жодного зв’язку між чоловіком і дівчиною не встановлено. Відомо, що підозрюваний раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом «параноїдальна шизофренія». Також він неодноразово подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Трагедія шокувала громаду: у момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик. Батьки одразу засумнівалися у версії про «нещасний випадок».

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив збір пожертв, аби полегшити фінансовий тягар. Станом на неділю вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Похорон відбудеться 18 вересня в Хайльбад-Хайлігенштадті.

Мер міста Маркус Яніцкі заявив, що громада у глибокому траурі. Сім’я дівчини подякувала за підтримку і висловила сподівання, що винний отримає справедливе покарання.

Нагадаємо, у США вбили українку, яка втекла до Америки в пошуках кращого життя. 23-річна Ірина Заруцька була знайдена мертвою о 21:55 в п'ятницю, 22 серпня, на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Жінка нещодавно переїхала до США з України, намагаючись втекти від війни з Росією.

До слова, 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено було 8 липня приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло.

Як повідомлялося, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.