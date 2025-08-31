Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг
У момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик
фото з відкритих джерел

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону

У німецькому місті Фрідланд, що в Нижній Саксонії, триває розслідування загибелі 16-річної дівчини з України. За даними слідства, трагедія сталася 11 серпня, коли дівчину штовхнули під вантажний потяг, що мчав зі швидкістю близько 100 км/год. Як інформує «Главком», про це повідомляє видання Stern.

За даними прокуратури Геттінгена, підозрюваним є 31-річний громадянин Іраку. Одразу після інциденту він сам підійшов до поліцейських, які прибули на виклик через порушення громадського порядку. Чоловік привів їх до тіла підлітка й заявив, що випадково знайшов його на платформі. Тоді у поліції не виникло серйозних підозр, а тест показав 1,35 проміле алкоголю в його крові.

Проте вже наступного дня ситуація змінилася: агресивна поведінка затриманого у приймальнику призвела до його переведення у психіатричну клініку. Паралельно експерти виявили на плечі загиблої сліди сильного стискання, які належали підозрюваному. Це стало підставою для ордера на арешт за підозрою в ненавмисному вбивстві.

Жодного зв’язку між чоловіком і дівчиною не встановлено. Відомо, що підозрюваний раніше перебував під наглядом лікарів із діагнозом «параноїдальна шизофренія». Також він неодноразово подавав клопотання про притулок у Німеччині, проте отримав відмову і мав бути депортований до Литви.

Трагедія шокувала громаду: у момент нападу дівчина розмовляла телефоном із дідусем, який почув її крик. Батьки одразу засумнівалися у версії про «нещасний випадок».

Родина дівчини, яка втекла від війни у Маріуполі та знайшла прихисток у Тюрингії, тепер готується до похорону. Муніципалітет Фрідланда оголосив збір пожертв, аби полегшити фінансовий тягар. Станом на неділю вдалося зібрати понад 24 тисячі євро. Похорон відбудеться 18 вересня в Хайльбад-Хайлігенштадті.

Мер міста Маркус Яніцкі заявив, що громада у глибокому траурі. Сім’я дівчини подякувала за підтримку і висловила сподівання, що винний отримає справедливе покарання.

Нагадаємо, у США вбили українку, яка втекла до Америки в пошуках кращого життя. 23-річна Ірина Заруцька була знайдена мертвою о 21:55 в п'ятницю, 22 серпня, на станції легкої залізниці South End в Шарлотті, штат Північна Кароліна. Жінка нещодавно переїхала до США з України, намагаючись втекти від війни з Росією.

До слова, 18-річну українську студентку Марію Бугайову, яку шукали в Італії з 4 липня, знайдено було 8 липня приблизно за кілометр від туристичного села Каровіньо повішеною на оливковому дереві. Зазначається, що замість мотузки дівчина використовувала простирадло.

Як повідомлялося, дівчина разом з однокурсниками з Братиславського університету проходила стажування в одному з туристичних закладів префектури Бриндізі. Останній раз дівчину бачили напередодні у п'ятницю. Камери спостереження зафіксували, як Марія йшла стежкою у напрямку природного заповідника Торре Гуачето. На ночівлю вона не повернулася.

Читайте також:

Теги: трагедія потяг розслідування українка Німеччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Парубій останнім часом перебував у Львові та займався здоров’ям своєї родини
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
Вчора, 15:58
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Вбивство Андрія Парубія у Львові: реакція колег та перші подробиці
Вчора, 13:14
Унаслідок атаки РФ один поїзд суттєво ушкоджено
Ворог атакував парк швидкісних поїздів Інтерсіті+
28 серпня, 07:16
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
Два літаки EasyJet зіткнулися в аеропорту Манчестера
У Британії на злітній смузі зіткнулися два літаки
15 серпня, 13:03
Ткаченко розповів, що КМВА на шляху вирішення цієї проблеми
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування
10 серпня, 00:57
З 60 вагонів метро та 132 автобусів, отриманих як благодійна допомога Києву, лише 20 і 60 відповідно перевозять пасажирів
Київ отримав 60 вагонів метро від Варшави, але лише третина працює на лініях
6 серпня, 10:27
У Європі бум на психоделічні препарати на основі псилоцибіну
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
6 серпня, 10:05
У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали
У Німеччині втретє за тиждень збої у роботі залізниці: все через підпали
3 серпня, 09:59

Соціум

У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг
У Німеччині трагічно загинула 16-річна українка, її штовхнули під потяг
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
Папа Римський звернувся до світу через війну в Україні
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
«Палац Путіна» ледь не згорів: пожежу гасили чотири дні
У Сербії з’явилися білборди із привітаннями Лукашенку
У Сербії з’явилися білборди із привітаннями Лукашенку
Сінгапур вводить каральні заходи за вейпінг: штрафи, тюремні строки та навіть тілесні покарання
Сінгапур вводить каральні заходи за вейпінг: штрафи, тюремні строки та навіть тілесні покарання
Під Москвою палають складські приміщення (відео)
Під Москвою палають складські приміщення (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 серпня 2025
6268
Чорновол може повернутися у Верховну Раду після загибелі Парубія
3790
Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3535
Кім Чен Ин обіцяє «прекрасне життя» сім’ям загиблих в Україні солдатів
2469
Баскетболіст НБА Михайлюк зробив резонансну заяву про свою гру за збірну України

Новини

Привітання з Днем шахтаря: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 06:38
Неправильна передача показів за електроенергю: ДТЕК поділився алгоритмом
Сьогодні, 00:00
До 4 тис. грн кожному: уряд збільшив розміри виплат для певної категорії осіб
Сьогодні, 00:00
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Вчора, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
29 серпня, 14:08

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua