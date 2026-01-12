Головна Київ Новини
search button user button menu button

Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
колаж: glavcom.ua

Оголошено відбій повітряної тривоги, можна виходити з укриттів

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

У столиці було оголошено повітряну тривогу у зв'язку загрози БпЛА. Тривога була оголошена о 14:26. О 01:56 КМДА повідомила про відбій загрози для столиці.

Карта повітряних тривог станом на зараз

Нагадаємо, в Україні триває 1419-й день повномасштабної війни.

Повідомлялося, що за минулу добу відбулося 219 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора, 11 січня противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе

Раніше «Главком» писав про те, що 12 січня російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Під удар потрапив енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі.

Читайте також:

Теги: тривога столиця Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кияни зафіксували проліт ворожих БпЛА над столицею
Атака на Київ: у двох районах шахеди влучили у будинки (відео, оновлено)
27 грудня, 2025, 08:28
Триколор над Києвом
Над Києвом замайорів російський триколор: відео
20 грудня, 2025, 14:42
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 грудня, 2025, 23:00
Правоохоронці стверджують, що неодноразово фіксували навмисне затягування процесу з боку захисників Артема Косова
Убивство підлітка на фунікулері. Адвоката обвинуваченого покарано за затягування справи
5 сiчня, 20:38
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 3-4 січня
2 сiчня, 14:02
«Київзеленбуд» підписав з приватним товариством договір на капітальний ремонт столичного парку «Гідропарк» у 2024 році
Збитки на ремонті «Гідропарку»: посадовцям «Київзеленбуду» повідомлено про підозру
30 грудня, 2025, 16:15
Капітальний ремонт ескалаторів проводять кожні 10–12 років або після пробігу у 150 тисяч кілометрів
З 7 січня у метро Києва стартує ремонт ескалаторів на важливому пересадковому вузлі
6 сiчня, 16:11
На Київ насуваються справжні морози
Коли в Києві буде -17? Детальний прогноз на найближчі дні
8 сiчня, 17:14
Рішення про здренування ухвалює особа, відповідальна за технічний стан мереж, за узгодженням з енергопостачальною організацією
Злив води з опалення у Києві: влада пояснила, чи означає це тривалу відсутність тепла
9 сiчня, 15:12

Новини

Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
Де купити свіжі продукти у Києві: графік продуктових ярмарків на 13-18 січня
Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Замах на вбивство у київській школі: поліція розслідує зв'язок нападника зі спецслужбами РФ
Письменниця Марія Матіос розповіла, як провела три доби без електрики під Києвом
Письменниця Марія Матіос розповіла, як провела три доби без електрики під Києвом
Куди сходити у Києві 12-18 січня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 12-18 січня: дайджест культурних подій
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника
У Києві учень із ножем напав на вчительку та однокласника

Новини

Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
Сьогодні, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
Вчора, 21:21
Прогноз погоди на тиждень 12 – 18 січня 2026 року
Вчора, 20:00
В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Вчора, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
10 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua