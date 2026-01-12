Повітряна тривога у Києві тривала 16 хвилин

Оголошено відбій повітряної тривоги, можна виходити з укриттів

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги. Про це повідомляє «Главком».

У столиці було оголошено повітряну тривогу у зв'язку загрози БпЛА. Тривога була оголошена о 14:26. О 01:56 КМДА повідомила про відбій загрози для столиці.

Карта повітряних тривог станом на зараз

Нагадаємо, в Україні триває 1419-й день повномасштабної війни.

Повідомлялося, що за минулу добу відбулося 219 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора, 11 січня противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе

Раніше «Главком» писав про те, що 12 січня російські загарбники атакували цивільну інфраструктуру Чернігівської області. Під удар потрапив енергообʼєкт у Новгород-Сіверському районі.