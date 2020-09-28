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    За тиждень у Києві сталися 174 прориви водомережі

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    Частина киян через аварії була без води - За тиждень у Києві сталися 174 прориви водомережі
    Частина киян через аварії була без води

    Тимчасово було обмежено водопостачання за 36 адресами

    За минулий тиждень, з 21 по 27 вересня, Київводоканалом було подано для споживання киянам 4,78 млн куб. м питної води. Загальні обсяги відведення стоків становили 5,10 млн куб. м.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    За цей період було виявлено та ліквідовано 174 витоки. Тимчасово було обмежено водопостачання за 36 адресами, на виїзді працювало 4 автоцистерни для забезпечення питною водою мешканців відключених будинків.

    Крім того, ліквідовано 232 засмічення каналізаційних мереж. Промито 14106 м каналізаційних мереж. Бортницька станція аерації працювала у штатному режимі. Перевищень екологічних норм у скидах не допущено.


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    Трьома лабораторіями - Дніпровською, Деснянською та Центральною - відібрано 7521 пробу. Контроль якості питної води в водопровідних мережах міста здійснювався в 35 контрольних точках.

    «Відхилень від нормативних показників немає. Якість води відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», - зазначили у Київводоканалі.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання Бортницька станція аерації
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