Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар'єю Лопатіною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною
На другому курсі навчання дівчина долучилася до «Азову»
фото з відкритих джерел

Захисниця загинула під час виконання бойового завдання

На фронті загинула 19-річна захисниця, військова 12-ї бригади спеціального призначення першого корпусу Нацгвардії «Азов» Дар’я Лопатіна на псевдо Дельта. Прощання з нею відбудеться в понеділок, 8 вересня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її батька Михайла Лопатіна.

Зазначається, що о 12:00 відбудеться чин відспівування в Михайлівському Золотоверхому соборі (вул. Трьохсвятительська 8). О 13:00 – прощання та поховання на Міському кладовищі (вул. Стеценка 18).

Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною фото 1
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною фото 2
Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною фото 3

«Після того сім’я та друзі організують чин спогадів. В той самий день ближче до вечора. Час та місце буде названо окремо. Ми запрошуємо всіх на стороні світла, хто зможе – доєднатися. Це буде вечір познайомитися ближче з нашою дитиною, дізнатися ким вона йде на небо. Згадати, поділитися своїми спогадами. Хто як її пам’ятає. Не траур. Без сліз. Оплакувати полеглих будемо після війни», – написав він.

Як відомо, Дар’я була студенткою Київської школи економіки (KSE), куди вступила у 2023 році. На другому курсі навчання дівчина долучилася до лав захисників 12-ї бригади спеціального призначення першого корпусу НГУ Азов. Стала інженером.

Стало відомо, коли відбудеться прощання з 19-річною інженеркою «Азову» Дар’єю Лопатіною фото 4

Викладачка KSE Марія Крючок поділилася, що якось Дар’я побувала на її заняттях – тоді дівчина прийшла до колишніх одногрупників і розказувала їм про війну з окопів. Жінка каже, що запам’ятала Дельту» молодою, красивою та сильною.

