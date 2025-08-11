Яблука чи апельсини? Що вигідніше купувати в столичних супермаркетах

Окремі сорти яблук у столичних супермаркетах коштують як апельсини і навіть дорожче

Яблука нового врожаю тримають високу цінову планку

У столичних супермаркетах вже з’явилися яблука нового врожаю, але їхня ціна неприємно дивує покупців: деякі сорти коштують стільки ж, скільки імпортні апельсини. Ця ситуація руйнує звичні уявлення про те, що місцеві фрукти мають бути значно дешевшими за імпортні. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

Зокрема, яблука сорту «Гала» відбірні продаються за ціною 99,00 грн за кілограм, тоді як ціна на апельсини, які транспортуються в Україну з Іспанії та інших теплих країн, становить 98,90 грн за кілограм.

Яблука сорту «Гала» відбірні на 10 коп. дорожче апельсинів фото: glavcom.ua

Апельсини у столичних супермаркетах фото: glavcom.ua

Ще дорожче коштують яблука «Пінк Леді» – 129,00 грн за кіло.

Яблука «Пінк Леді» коштують 129,00 грн за кіло фото: glavcom.ua

Яблука сорту «Ред принц» можна придбати за ціною 93,90 грн за кіло.

Яблука «Ред принц» фото: glavcom.ua

Більш доступними серед нового врожаю є яблука сорту «Слава Переможцям», їхня ціна – 86,99 грн за кілограм.

Яблука сорту «Слава Переможцям» коштують 86,99 грн за кілограм фото: glavcom.ua

Одне яблуко сорту «Слава Переможцям» коштує майже 20 грн фото: glavcom.ua

Ранні яблука без вказання сорту – найдешевші. Їхня ціна зі знижкою – 69,00 грн за кілограм.

Яблуко раннє можна купити за акційною ціною фото: glavcom.ua

На столичних ринках яблук мало. Як пояснив «Главкому» один із реалізаторів, закупівельна ціна на яблука зараз сягає 50 грн за кілограм, то ж продавці не спішать брати їх за такою ціною, бо попиту немає.

За даними аналітиків AgroWeek, садівники цього року стартували у ті ж терміни, що й минулого року, однак ситуація на ринку суттєво змінилася – закупівельні ціни на яблука підвищилися майже у три рази. Закупівельна вартість яблук нового врожаю у кінці липня коливалася у межах 60-70 грн за кілограм. Такий рівень цін у середньому майже втричі вищий, порівняно з початком минулого сезону. Поява перших партій українських яблук вже вплинула на динаміку продажів імпортних фруктів, попит на які помітно знизився. Водночас трейдери поки не поспішають коригувати ціни на імпортну продукцію, утримуючи їх на попередньому рівні.

Незважаючи на подорожчання, попит на яблука залишається помірним: споживачі віддають перевагу іншим сезонним фруктам і ягодам. Аналітики зазначають, що тенденція до здешевлення може охопити не лише українські, а й імпортні яблука.

Нагадаємо, кавуни в Україні подешевшали на 36%. Станом на 23 липня вартість кавунів з місцевих господарств коливається в межах 5-14 грн/кг залежно від якості продукції й обсягів партії. На сьогодні відпускні ціни на кавуни вже в середньому на 28% нижчі, ніж наприкінці липня 2024 року.