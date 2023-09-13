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Стало відомо, скільки киян вступило до лав ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, скільки киян вступило до лав ЗСУ
До ЗСУ вступили багато комунальників
фото ілюстративне

Населення столиці майже не змінилося за останній час

Майже 100 тисяч жителів столиці приєдналися до Збройних сил України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що що до лав української армії, зокрема, вступила велика кількість працівників комунальних підприємств Києва.

«Майже сто тисяч киян пішли захищати Україну від агресора. Зокрема, до лав Збройних сил стали і приблизно третина комунальників Києва. Звісно, це велика кількість працівників. І ми сьогодні відчуваємо дефіцит професіоналів на підприємствах міста. Утім, нам вдається тримати ситуацію у столиці», – сказав Кличко.

Мер додав, що населення столиці майже не змінилося за останній час, оскільки до Києва регулярно їдуть внутрішньо переміщені особи зі сходу та півдня України.

Раніше Кабмін назвав кількість українців у «Армії відновлення» та скільки вони заробили.

Нагадаємо, триває 567-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень.

Теги: Київ Віталій Кличко ЗСУ війна

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