У Києві за минулу добу ще у 110 жителів виявили коронавірус
На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на Covid-19
У Києві станом на 31 липня за минулу добу ще у 110 жителів виявили коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.
«На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на Covid-19», - сказав Кличко.
За словами мера, серед тих, хто захворіли: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років, а також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року і четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.
«Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - поінформував Кличко.
Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 2941 мешканець Києва, за минулу добу 64 людини.
«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків», - додав Віталій Кличко.
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Всього69884
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Одужали38752
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Хворіють29439
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Померли1693
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).