У Києві за минулу добу ще у 110 жителів виявили коронавірус



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Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 2941 мешканець Києва, за минулу добу 64 людини

На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на Covid-19

У Києві станом на 31 липня за минулу добу ще у 110 жителів виявили коронавірус. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн пресконференції.

«На сьогодні в столиці вже 8241 підтверджений випадок захворювання на Covid-19», - сказав Кличко.

За словами мера, серед тих, хто захворіли: 48 жінок віком від 18 до 73 років та три дівчинки – від 5 до 12 років, а також 55 чоловіків віком від 18 до 81 року і четверо хлопчиків від 16 днів до 17 років.

«Захворіли, зокрема, і четверо медиків. До лікарень столиці госпіталізували 26 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - поінформував Кличко.

Загалом від початку пандемії коронавірус подолали 2941 мешканець Києва, за минулу добу 64 людини.

«Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 28, Деснянському – 16, Дніпровському районі – 11 випадків», - додав Віталій Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 69884

Одужали 38752

Хворіють 29439

Померли 1693

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Нагадаємо, в Україні станом на ранок 31 липня зафіксовано 1090 нових випадків коронавірусу, це на 107 випадків менше, ніж учора (1197).