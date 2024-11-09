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Ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення – Сирський

Ірина Бура
glavcom.ua
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Ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення – Сирський
фото з відкритих джерел

Ворог використовує свої переваги

Ситуація на фронті залишається складною і має тенденцію до загострення. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Facebook.

За словами Сирського, він провів чергову телефонну розмову з командувачем збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі та поінформував американського колегу про обстановку на лінії фронту.

«Ситуація залишається складною і має тенденцію до загострення. Ворог, використовуючи свою чисельну перевагу, продовжує вести наступальні дії та зосереджує основні зусилля на Покровському і Курахівському напрямках», – пояснив він.

Також Сирський заявив, що Україна має численні дані про підготовку північнокорейських військовослужбовців до участі у бойових діях на боці російських військ.

Головнокомандувач також зауважив, що американська сторона підтвердила неухильне дотримання взятих зобов’язань щодо забезпечення Сил оборони України задекларованою номенклатурою озброєння та військової техніки.

Нагадаємо, упродовж жовтня українські військові за допомогою ударних дронів-бомберів змогли уразити та знищити 52 тисячі ворожих цілей. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами наради з командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревським.

Сирський відзначив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця, вони виконали понад 7 тисяч місій.

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Теги: військові Україна Facebook озброєння ворог Олександр Сирський

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