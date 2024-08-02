Мін'юст повідомив, скільки немовлят народилося за перше півріччя 2024 року

У Києві народилось – 9 695 дітей

За перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 немовлят. Про це заявила пресслужба Міністерства юстиції,

Найбільше народжень зафіксовано у Києві, Львівській та Дніпропетровській областях, також одружилися 72 766 пар.

Зокрема у Києві народилось – 9 695 дітей, Львівській області - 7 923, Дніпропетровській - 6 962, Одеській - 6 197, Київській - 4 947, Рівненській – 4 532, Закарпатській – 4 323, Вінницькій – 4 005, Івано-Франківській – 3 916 та Харківській – 3 798.

Також у першому півріччі 2024-го одружилися 72 766 пари. Найбільше актових записів про шлюб складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва – 9 392, Дніпропетровської області – 7 076, Одеської – 4 896, Київської – 4 848, Львівської – 4 616, Харківської – 4 148, Вінницької – 3 362, Полтавської – 3 065, Черкаської – 3 001 та Хмельницької – 2 925.

При цьому розлучитися вирішили вп’ятеро менше подружніх пар, а саме – 15 578.

Крім того, за даними відомства вказаний період 4 605 українців змінили своє ім’я, прізвище та по батькові. Найчастіше державна реєстрація зміни імені проводилася у м. Києві – 709, Дніпропетровській області – 390, Львівській – 329, Одеській – 325 та Київській – 291.

Нагадаємо, чисельність населення України до 2030 року може скоротитися до 24–32 млн осіб. Такий прогноз під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» дала директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Оцінка чисельності населення України на 1 січня 2023 року складає 28–34 млн осіб, якщо брати Україну в кордонах 1 січня 2022 року (офіційні дані Держстату на 1 січня 2022 року – 41,2 млн).